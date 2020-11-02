استخدام الوضع الخفي في «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أتاحت شركة «غوغل» لمستخدمي «تطبيق الخرائط» Google Maps على أجهزة «أندرويد»، إمكانية استخدام نوافذ التصفح الخفي، بحيث لا يتم الاحتفاظ بسجل الأماكن التي قام المستخدم بالبحث عنها، ولا يتم إرسال تنبيهات بشأنها، كما لا يتم تشارك الأماكن مع الآخرين أو تحديث سجل الأماكن، إضافة إلى أنه لا يتم استخدام أنشطة المستخدم لإضفاء الطابع الشخصي على التطبيق.

وطرحت «غوغل» الميزة نفسها لمستخدمي «تطبيق الخرائط» عبر هواتف «آي فون».

لذا لو كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأردت الاستفادة من ميزات التصفح الخفي عند استخدام «تطبيق الخرائط»، يمكنك اتباع الخطوات الآتية: افتح تطبيق «خرائط غوغل» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل العلامة الموضعية، أو الدبوس الذي يتم وضعه على الخرائط، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الجنب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «تشغيل الوضع الخفي» Turn On Incognito Mode التصفح الخفي وانقر فوقه.

ولو أردت التراجع عن قرارك، انقر فوق زر «الإغلاق» Close الأزرق في نهاية الجانب الأيمن من النافذة التي ظهرت أمامك، أما لو أردت إغلاق هذه الميزة بعد استخدامها، فانقر فوق أيقونة التصفح الخفي في أعلى يمين الشاشة ثم فوق زر «إيقاف حالة التصفح الخفي» Turn Off Incognito Mode داخل النافذة الجديدة.