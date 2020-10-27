تشغيل كاميرا الهاتف الأمامية في وضع المرآة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أدخلت شركة «أبل» الأميركية، بعض التغييرات على تطبيق كاميرا الهاتف في نظام التشغيل «آي أو إس 14»، ومن ذلك مثلاً تغيير طريقة التقاط الصور من وضع «السيلفي» Selfie إلى ما يعرف بتحويل «الكاميرا الأمامية إلى وضع المرآة» Mirror Front Camera. فعند التقاط صور «السيلفي» في السابق كان ملتقطها يجد أنها تشبه تماماً صورته في المرآة، لكن بعد حفظها يجدها مختلفة عن الصورة التي شاهدها، وذلك لأن صور «السيلفي» لم تطبق وضع المرآة. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 14» وممن يروقهم الملمح الجديد، اتبع الخطوات التالية لتفعيل وضع المرآة في الكاميرا الأمامية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر للأسفل ثم انقر فوق تبويب «الكاميرا» Camera، ومن ثم ابحث عن قسم «الإنشاء أو التكوين» Composition داخل النافذة الجديدة، وبعدها حرك المؤشر المجاور لخيار «تشغيل الكاميرا الأمامية في وضع المرآة» Mirror Front Camera من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وهنا لاحظ أنه بعد تشغيل الكاميرا الأمامية في وضع المرآة سيلتقط الهاتف كل الصور الأمامية وفقاً للوضع نفسه دون قلبها.