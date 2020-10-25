الاطلاع على سجل التعليقات كاملاً عبر منصة «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعد منصة «يوتيوب» واحدة من أشهر المنصات الاجتماعية التي يمكن للمرء من خلالها نشر مقاطع الفيديو واستقبال التعليقات التي ترد عليها، ومناقشة المشاهدين في المحتوى المقدم، فضلاً عن تقبل اعتراضاتهم أو الرد عليها. ومع تعدد الفيديوهات التي ينشرها المرء، فقد يرغب في الرد على التعليقات المتعلقة بها من مكان واحد بدلاً من المكان الخاص بكل منها. ويتيح «يوتيوب» للمستخدم هذا الأمر من خلال قسم التعليقات داخل السجل الخاص بحسابه، لذلك يمكنك الوصول إلى هذا القسم من خلال موقع المنصة على الـ«ويب» وباستخدام الكمبيوتر من خلال فتح المتصفح على الكمبيوتر، ثم التوجه إلى موقع «يوتيوب» على الويب عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏www.youtube.com/‏‏.

سجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في الموقع، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية يمين الجانب الأعلى من الشاشة في الواجهة العربية للمنصة.

مرر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق تبويب «السجل» History وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يحيط بها سهم دائري، ثم مرر داخل النافذة الخاصة بنوع السجل حتى تصل إلى قسم «التعليقات» Comments، وانقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة له.

ستظهر أمامك في الجانب المقابل من الصفحة نافذة تضم التعليقات والردود على الفيديوهات، أو المناقشات التي قمت بها.