«هواوي» تتيح الطلب المسبق على «Mate40» في الإمارات نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت «مجموعة هواوي الصينية» مجموعة منتجاتها مع سلسلة هواتف «Mate40» المتقدمة.

وأفادت المجموعة في بيان لها أمس، بأن الطلبات المسبقة على هذه الهواتف في دولة الإمارات ستبدأ في نوفمبر المقبل.

ووفقاً للبيان، يجمع هاتفا «Mate40 Pro» و«+Mate40 Pro» بين التصميم الاستثنائي والتقنية المبتكرة والدقة، كما يوفران مقاومة بمعيار IP 68 للغبار والماء، ومجموعة من أدوات التحكم في مستوى الصوت الافتراضي والمادي.

ويحمل الهاتفان فتحة كاميرا أمامية أصغر بخصائص تكنولوجية، مع خاصية الفتح بالوجه ثلاثي الأبعاد، وكاميرا «سيلفي» بزاوية عريضة للغاية، ومستشعر إيماءات عالي الدقة.

ويتوافر الهاتفان باللونين الأسود والأبيض، إضافة إلى اللون الفضي الساحرMystic Silver، ولونين مستوحيان من الجلود النباتية «الأخضر»، و«الأصفر»، كما يمتاز «+Mate40 Pro» بلوحة خلفية من السيراميك بتقنية النانو متوافرة بلونين استثنائيين: Ceramic White، وCeramic Black.

وتم تجهيز سلسلة هواتف «Mate40» بتقنية البطارية اللازمة لمواكبة متطلبات الجيل الخامس 5G.

وتشمل التطورات الأخرى خاصية Tracking Shot، بينما تسمح خاصية Story Creator بالتأثيرات السينمائية الحقيقية، ويمكن كذلك إضافة موسيقى خلفية، وفلاتر، أما بالنسبة للصوت، فتتميز سلسلة هواتف Mate40 بخاصية التركيز الصوتي، والتكبير الصوتي، وتسجيل صوت عالي الدقة من أجهزة Bluetooth المتصلة.