33 مليون دقيقة اجتماعات عبر منصة «Webex» في الإمارات خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت منصة Webex من «شركة سيسكو العالمية»، أنها استضافت أكثر من 33 مليون دقيقة اجتماع فيديو للمتعاملين معها في دولة الإمارات، خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من يونيو 2020.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن ما يزيد على 1130 من متعاملي Webex في الدولة استفادوا، خلال ذروة فترة وباء فيروس كورونا المستجد، من المنصة.

وأضافت أنه، في الإطار الزمني نفسه، أجرى 21 ألفاً و400 ألف مضيف نشط في دولة الإمارات، نحو 250 ألف اجتماع وحدث افتراضي، وتوقعت «سيسكو» أن تستمر تقنيات التعاون مثل Webex في الازدهار والنمو.

وقال المدير التنفيذي لدول الخليج لدى «سيسكو الشرق الأوسط»، شكري عيد، إن سمعة Webex كأداة أساسية لتمكين الاتصال، خير دليل على اهتمام «سيسكو» بالاستماع إلى احتياجات المتعاملين، معرباً عن ثقته بأنه حتى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، ستبقى البرامج التعاونية ضرورية لتوفير مستقبل أكثر أماناً وتواصلاً.

ولفتت «سيسكو» إلى أنها بصفتها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، فقد ساعدت في نقل القوة العاملة للحدث الضخم، التي تضم 2000 فرد إلى العمل عن بُعد، من خلال منصة Webex في فترة قصيرة جداً، كاشفة أن «إكسبو 2020 دبي» أجرى، حتى الآن، ما يزيد على مليون دقيقة اجتماع باستخدام Webex.