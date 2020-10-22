استخدام الفلاتر الصوتية في تطبيق «سناب تشات»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قدم تطبيق «سناب تشات» ملمح المرشحات والفلاتر الصوتية منذ فترة ليست قصيرة، لكن مع ذلك لا يعرف الكثير من المستخدمين عنه شيئاً، فمعظم أعضاء «سناب تشات» مأخوذون بفلاتر الكاميرا الموجودة في التطبيق، فيما توفر الفلاتر الصوتية للمستخدم إمكانية تغيير نغمة الصوت، وبإضافتها إلى الملامح الأخرى في التطبيق يمكن للمستخدم إثراء مشاركاته وإبهار متابعيه، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «سناب تشات»، يمكنك الوصول إلى الفلاتر الصوتية من خلال التأكد أولاً من تحديث التطبيق على هاتفك إلى إصدار.

افتح بعد ذلك التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أصفر، ثم سجل فيديو من خلال التطبيق للاستعانة بالصوت الوارد فيه بتطبيق ملمح الفلاتر الصوتية.

انقر مع التثبيت فوق زر الصوت الذي يبدو في شكل ميكروفون صغير، في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وهنا ستظهر أمامك بموجب ذلك قائمة تضم فلاتر صوتية متنوعة، منها: صوت السنجاب، أو صوت الدب، أو الروبوت، ليمكنك الاختيار من بينها، علماً بأن النقر فقط فوق الزر السابق، سيكتم الصوت الخاص بالمنشور الذي تطالعه.