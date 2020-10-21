إنشاء صور رمزية عبر «فيس بوك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضاف تطبيق «فيس بوك» الخاص بهواتف «أندرويد» في بعض المناطق ملمح الصورة الرمزية، حيث أتاح للمستخدم إنشاءه من خلال التطبيق نفسه، وتشاركه مع بعض الملصقات المرفقة به مع الأصدقاء بسهولة.

ويقصد بالصورة الرمزية شخصية «كاريكاتورية» تمثل المستخدم وتتسم بملامحه نفسها، ويشبه هذا الملمح ملمح Bitmoji عبر تطبيق «سناب شات». فإذا كنت ممن يفضلون هذا الملمح يمكنك تفعيله باتباع الآتي: افتح تطبيق «فيس بوك» على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، وانقر فوق زر القائمة الأساسية الذي يبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب Avatars وانقر فوقه، ومن ثم إبدأ باختيار «لون البشرة» Select A Skin Tone لبدء العمل، وبعد أن تنتهي من هذه الخطوة انقر فوق زر «التالي» Next لتبدأ بعدها باختيار شكل العينين أو الشعر والملابس وغيرها. يمكنك أيضاً الاستفادة من ملمح الكاميرا المرآة في التطبيق في ضبط الشبه الخاص بك، فإذا أردت فتحها، انقر فوق رمز المرآة في أعلى يمين الشاشة، لتظهر أمامك نافذة الكاميرا لتسهيل الأمر، وبعدها يمكنك تحسين شكل العيون والحواجب وتعديل شكل الجسم، كما يمكنك اختيار نوع الملابس التي تفضلها. وبعد أن تنتهي انقر فق خيار «تم» Done، وبمجرد حفظ الآفتار والوصول إلى نوافذ المعلومات ستعود إلى الصفحة الرئيسة، ومنها يمكنك مشاركة الآفتار أو أحد الملصقات المرفقة به.