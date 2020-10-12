حفظ المنشورات غير المتابعة في «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحتوي شبكة «إنستغرام» على العشرات من الملامح المفيدة، وتضيف إليها المنصة المزيد من المزايا باستمرار.

ويضم ملمح الإعجاب بالمنشورات وتشاركها كثيراً من الميزات الفرعية، ومن ذلك مثلاً حفظ المنشورات التي أعجبت المستخدم، وكذلك الاطلاع على مجموعات «إنستغرام» وتعديلها في الوقت الذي تريده، ويمكن لهذه الإجراءات الانسحاب على الحسابات التي يتابعها المستخدم أو تلك التي لا يتابعها، فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» عبر الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأردت رؤية المنشورات الخاصة بالحسابات التي لا تتابعها والاحتفاظ بها، يمكنك اتباع الآتي: سجل الدخول إلى حسابك عبر شبكة «إنستغرام» من جهاز الهاتف الذي يعمل بنظام بـ«أندرويد»، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق القائمة الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية، ومن ثم انقر فوق ترس «الإعدادات» Settings في نهاية الشاشة، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الحساب» Account وانقر فوقه، وعندها انقر فوق خيار «المنشورات التي أعجبتك» Posts You’ve Liked في نهاية النافذة، لتظهر أمامك صفحة تحتوي على آخر 300 منشور أعلنت إعجابك بها تابعة لحسابات لا تتابعها.