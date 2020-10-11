«جونيبر» توفر حلولاً تتيح متابعة عميقة للشبكة

المصدر: كاليفورنيا - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة جونيبر نتوركس»، المتخصصة في الشبكات الآمنة المدارة بالذكاء الاصطناعي، أمس، عن طرح ميزة (Adaptive Threat Profiling)، ما يمنح المؤسسات متابعة عميقة للشبكة، ويوسع سياسة الأمان والتحكم في الوصول خارج المكتب الفرعي.

وأوضحت الشركة أن المتابعة الواسعة للشبكة، وفرض السياسة بشكل متسق عبر جميع الأجهزة، بمثابة ركائز الأمان الفعال والأساس لتقليل المخاطر، لافتة إلى أن متخصصي تكنولوجيا المعلومات يبذلون قصارى الجهد لتكييف الحماية بسرعة مع الهجمات الجديدة، التي تستهدف شبكاتهم، لاسيما عندما تكون أهداف هذه الهجمات المستخدمين الذين يعملون عن بُعْد، والأجهزة المتصلة عبر «إنترنت الأشياء».

وأضافت أن هذه التحديات ازدادت بسبب التغير الجذري في أماكن عمل الموظفين، وطريقة ممارستهم للأعمال، ما أدى إلى توسيع نطاق الهجوم بشكل كبير.

وأكدت «جونيبر» أنها توفر حلولاً لهذه التحديات، من خلال توسيع نطاق الرؤية وسياسة الأمان إلى أي جهاز، وفي أي مكان، وتهيئة الوصول إلى الشبكة، وتوفير الحماية من الهجمات المستهدفة أثناء حدوثها. ويتيح ذلك، أيضاً، استراتيجية الأمان المتصلة من «جونيبر» لتوفير تجارب مستخدم متسقة، وفرض شامل لجميع نقاط الاتصال عبر الشبكة.