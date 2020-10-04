«كاسبرسكي» تحصل عى شهادة المعيار الدولي «IEC»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل الحلّ الأمنيKaspersky Industrial Cybersecurity من شركة «كاسبرسكي»، على شهادة المعيار الدولي (IEC 62443-4-1) التي تُمنح لقاء التطوير المتسم بالأمان العالي والاعتمادية الفائقة لدورة حياة الحلول الأمنية الخاصة بالمنشآت الصناعية، وذلك بعد تقييم مستقل أجرته مؤسسة (TÜV AUSTRIA) النمساوية المختصة بالفحوص وشهادات الاعتماد. وتُمنح هذه الشهادة للبرمجيات التي تلبي عدداً من المتطلبات عالية المستوى لحماية نظم الرقابة والتحكم في العمليات الصناعية في مرافق الإنتاج الحديثة.

وتُدرك منشآت القطاع الصناعي أهمية استمرارية العمليات الإنتاجية وفعالية العمل في خطوط التصنيع، ما يجعل احتياجاتها وتوقعاتها من حيث الأمن الرقمي مرتفعة. ويُعدّ الحصول على حلّ أمني قويّ أمراً بالغ الأهمية، ولهذا فقد صُمّم الجزء (4-1) من المعيار (IEC 62443) لمنح المنشآت الثقة بأن البرمجيات الأمنية تستند على أعلى مستويات التصميم والجودة والإيقاف الآمن للتشغيل.