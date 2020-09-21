استخدام الشبكة اللاسلكية في الاتصالات الهاتفية

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعاني مستخدمو الهواتف النقالة أحياناً من ضعف الشبكة الخلوية في بعض مناطق المنزل، بل واختفاء إشارة الشبكة تماماً في بعض أجزائه الأخرى، الأمر الذي يعوقهم عن إجراء المكالمات الهاتفية، لكنّ مستخدمي هواتف «Galaxy S20» لا يعانون هذه المشكلة، إذ يمكنهم استخدام ملمح الاتصال عبر «الشبكات اللاسلكية» Wi-Fi Calling الذي يعتمد على الشبكة اللاسلكية المنزلية بدلاً من الشبكة الخلوية، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة جودة المكالمة. لذا إذا كنت من مستخدمي هواتف «Galaxy S20» ورغبت في تفعيل ملمح الاتصال من خلال الشبكة اللاسلكية، اتبع الخطوات الآتية: افتح تطبيق الاتصال Dialer الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة بيضاء فوق خلفية خضراء، ثم انقر فوق أيقونة التنقل في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، ابحث داخلها عن خيار «الاتصال عبر الشبكة اللاسلكية» Wi-Fi Calling، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.