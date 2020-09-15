الاطلاع على إعادة التغريد في «تويتر»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تسمح التحديثات الأخيرة التي أطلقتها منصة «تويتر» في مايو الماضي بالاطلاع على عمليات إعادة التغريد التي يصحبها تعليقات بشكل أسهل كثيراً عن ذي قبل، وذلك لتمييزها عن عمليات إعادة التغريد الأخرى أو الردود التي ترد على التغريد.

وسمحت «تويتر» باستخدام الملمح الجديد لمستخدمي تطبيقها على أجهزة «آي فون» و«آي باد» و«ماك» لمساعدتهم على رؤية تغريداتهم التي تم اقتباسها وإعادة تغريدها في مكان واحد.

كما أصبح تطبيق «تويتر» على الأجهزة السابقة يفصل بين عمليات إعادة التغريد العادية وبين اقتباس التغريدة والتعليق عليها.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي أو إس» و«ماك»، فاتبع الخطوات الآتية للاطلاع على عمليات إعادة التغريد المصحوبة بالتعليقات: افتح تطبيق «تويتر»، وانقر فوق التغريدة التي تريدها، ثم انقر فوق «عداد إعادة التغريد» Retweet Counter الموجود تحت التغريدة، ليظهر أمامك خياران، انقر فوق خيار «مع التعليقات» With Comments في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة لرؤية عمليات إعادة التغريد التي تضم تعليق مع التغريدة المختارة، أو انقر فوق خيار «من دون التعليقات» Without Comments في الجانب الأيسر أعلى الشاشة لرؤية عمليات إعادة التغريد التي تتضمن اقتباس التغريدة من دون التعليق عليها.