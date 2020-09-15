دعوة أشخاص وحذف آخرين من «الألبومات»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ساعد التطوير المستمر للكاميرات الملحقة بالهواتف الذكية والحاسبات اللوحية على أن يصبح التصوير إحدى أهم الوظائف التي يستخدمها مالكو هذه الأجهزة. ومع تطور تطبيقات الصور وإمكانية تشاركها بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح التصوير من خلال الهواتف الخيار الأفضل لدى الكثيرين.

وتتيح الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» لمستخدميها ليس فقط تشارك الصور بشكل فردي، لكن أيضاً تشارك «ألبومات» الصور كاملة، فبعض الصور ترتبط بمناسبات معينة أو بمكان بعينه. ويمكن أيضاً لأصحاب هذه الألبومات اتخاذ الكثير من الإجراءات تجاه «الألبومات» التي يتشاركونها مع الآخرين، سواء بالحذف أو بإضافة المزيد من الأشخاص إلى قائمة المشاركة أو تلقي التنبيهات وغير ذلك، فإذا كنت قد تشاركت أحد «ألبوماتك» مع الآخرين وترغب في تطبيق بعض الإجراءات الجديدة بشأنه، فاتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الصور» Photos الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة، وتوجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق تبويب «الألبومات» Albums، ثم اختر «الألبوم» الذي ترغب في اتخاذ إجراءات جديدة بشأنه، ومن ثم انتقل إلى نهاية النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك، وانقر فوق قسم «الأشخاص» People، واختر الإجراء الذي ترغبه سواء بـ«دعوة المزيد من الأشخاص لمشاركة الألبوم معهم» Invite More People، أو «حذف البعض الآخر» Remove People من قائمة من تتشارك معهم «الألبوم»، أو اجعل «الألبوم ظاهراً للعامة»Make The Album Public، كما يمكنك أيضاً «حذف الألبوم» Delete لو أردت.