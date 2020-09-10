استخدام التأثيرات في تطبيق Google Duo

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في ضوء التنافس المتزايد بين تطبيقات التواصل الصوتي والمرئي على اجتذاب المستخدمين المضطرين إلى البقاء في منازلهم جراء جائحة «كورونا»، أضافت العديد منها ميزات جديدة تتيح للمستخدم التواصل مع العائلة والأصدقاء بأمان.

ويأتي على رأس هذه التطبيقات تطبيق Google Duo الذي أضاف إلى ميزاته العديدة «وضع العائلة» Family Mode، حيث إن في داخل هذا الوضع سمح التطبيق للمستخدم بالاستعانة بما يطلق عليه «التأثيرات» Effects التي يمكن للمستخدم من خلالها الظهور للطرف الآخر في قناع القطة أو رائد الفضاء وغيرهما، وهي كلها تأثيرات تضفي مرحاً على المكالمات الأسرية.

فإذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات تطبيق Google Duo، اتبع الخطوات التالية لتفعيل وظيفة التأثيرات في وضع العائلة بالتطبيق:افتح Google Duo على هاتفك وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو، ثم اختر الشخص الذي ترغب في التحدث إليه، ومن ثم انقر فوق خيار «مكالمة فيديو» Video Call في نهاية الشاشة، وبعدها انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في نهاية النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار «العائلة» Family من بين الخيارات التي ظهرت أمامك في نهاية الشاشة، وعندها سيظهر أمامك في نهاية الشاشة وضعان للاختيار من بينهما، أولهما هو «التأثيرات» Effects، والثاني يتعلق بالرسم «العفوي» Doodle، انقر فوق خيار التأثيرات، لتلاحظ في نهاية الشاشة ظهور مجموعة أيقونات تضم التأثيرات التي يقدمها التطبيق حالياً، وهي قناع القطة وقناع رائد الفضاء وقناع الزهرة الملونة وزخات البالون وقنديل الماء و«الروبوت» والسمكة والسلحفاة، ولاحظ أن هذه الميزات قد تكون غير متاحة في جميع المناطق، لكن ذلك لا يمنع المستخدمين الذين لا يتمكنون من استخدامها من رؤيتها إذا استخدمها الطرف الآخر.