«كاسبرسكي» تطلق برنامجاً لأبحاث الأمن الرقمي الصناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، برنامجاً لمساعدة المؤسسات التعليمية على الاستعداد لفهم أحدث تهديدات الأمن الرقمي الصناعي وأكثرها انتشاراً.

وأوضحت الشركة في بيان أن البرنامج الجديد يمكن الجهات من المؤسسات التعليمية والمختبرات والدوائر البحثية ومراكز العمليات الأمنية وفرق الاستجابة للطوارئ الرقمية، والتي تستوفي معايير تعريف الشركاء مع «كاسبرسكي»، من تحسين سبل إجراء الأبحاث وإجراء التدريب التخصصي على الأمن الرقمي، باستخدام الحل (Kaspersky Industrial CyberSecurity) مجاناً.

وأضافت أن البرنامج الجديد، يتيح للمؤسسات والمرافق البحثية، المجال لاستخدام أدوات الأمن الرقمي الصناعي الأساسية وخبرات «كاسبرسكي» للحصول على الدعم في تحقيق أهدافها البحثية والتطويرية والتعليمية.

وبينت «كاسبرسكي» أن البرنامج يشمل حصول المشاركين على الحلين (Kaspersky Industrial CyberSecurity) و(Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection)، إضافة إلى دعم تركيب الحلين وضبط إعداداتهما، موضحة أن الحل الأول يسمح للمؤسسات باستخدام تطبيقات لمحطات عمل المشغلين، وواجهات التواصل بين الإنسان والآلة، وحماية الخوادم القائمة على تقنيات ICS/‏SCADA، فضلاً عن القدرة على الكشف عن الهجمات على الشبكات الصناعية، بينما الحل الثاني، يسمح باكتشاف الحالات غير الاعتيادية أو الشاذة في البيانات الصناعية عن بُعد في مرحلة مبكرة، واعتراضها ووقفها.

البرنامج الجديد يتيح التواصل بين الإنسان والآلة واكتشاف الحالات غير الاعتيادية.