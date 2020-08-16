اختفاء الصور في البريد الافتراضي بهواتف «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يشكو بعض مستخدمي تطبيق «البريد الافتراضي» Mail App في هواتف «آي فون» من اختفاء الصور المتضمنة في الرسائل نفسها، دون معرفة سبب لذلك. ويعوق هذا الأمر أحياناً استفادتهم من مضمون الرسالة لأن بعض الصور قد تحتوي على معلومات مهمة مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. وقد يتجه بعضهم إلى تفعيل خيار: «تحميل الصور عن بعد» Load Remote Images في تطبيق البريد، لكن دون جدوى. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك التغلب على هذه المشكلة من خلال إعادة تشغيل الهاتف، بالنقر مع التثبيت فوق زر «الطاقة» لبضع ثوانٍ في الهواتف المجهزة بزر «الصفحة الرئيسة» Home Button، ثم مرر الشريط جهة اليمين، وعندما ينطفئ الجهاز انقر زر «الطاقة» ثانية لتشغيله.

على الهواتف الخالية من زر «الصفحة الرئيسة»، انقر مع التثبيت فوق زر رفع الصوت والزر الجانبي، ثم اسحب شريط التمرير، واضغط مع التثبيت فوق الزر الجانبي لإعادة تشغيل الهاتف.

إذا لاحظت أن المشكلة تظهر في أحد الحسابات فقط على التطبيق، حاول حذف الحساب ثم إعادة إدخاله، وذلك بفتح «الإعدادات» Settings والانتقال إلى تبويب «كلمات السر والحسابات» Passwords & Accounts، ثم اختيار الحساب الذي تظهر به المشكلة والنقر فوق زر «حذف الحساب» Delete Account.

انقر بعدها فوق زر «إضافة حساب» Add Account في نهاية النافذة الخاصة بـ«كلمات السر والحسابات» Passwords & Accounts وأدخل تفاصيل البريد الإلكتروني لإضافته.

إذا كانت المشكلة متعلقة فقط ببعض الرسائل فقد يعود الأمر إلى حجم الرسائل نفسها، والذي قد يكون كبيراً، فيعوق عملية التنزيل، لذا مرر للأسفل داخل الرسالة، وانقر فوق خيار «تنزيل الرسالة بأكملها» Download The Entire Message.