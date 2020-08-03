التغيير إلى الوضع الفاتح في «فيس بوك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قدم تطبيق «فيس بوك» لمستخدمي إصدار الـ«ويب» من الشبكة مظهراً جديداً يراعي حاجة المستخدم إلى تفعيل الوضع الداكن أو المظلم لإراحة عينيه، والتعرف إلى الجديد بسرعة، من خلال تقليل وقت التحميل، فضلاً عن العثور على الأشياء بطريقة سهلة عبر زيادة حجم النص.

وأتاح التطبيق للمستخدم أيضاً استعادة الملامح القديمة التي يريدها بسهولة، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع الداكن، لأن بعض المستخدمين لا يفضل استخدام هذا الوضع في ضوء النهار وفي الأماكن ساطعة الإضاءة. فإذا كنت أحد هؤلاء، فإن بمقدورك العودة إلى الوضع الفاتح باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حسابك على «فيس بوك» عبر الحاسب، وتوجه إلى شريط القوائم الوارد أعلى الصفحة، ثم انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى الأسفل الخاص بـ«الحساب» Account، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «الوضع المظلم» Dark Mode الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل هلال رمادي اللون، وبعد ذلك حرك المؤشر الموجود بجوار الخيار السابق من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر في الواجهة العربية من التطبيق، حتى يتغير لون الزر من اللون الرمادي إلى اللون الأزرق.