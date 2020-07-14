البحث عن الصور باستخدام تنسيق محدد مسبقاً

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تفرض الظروف على المرء أحياناً الاستعانة بتنسيق معين للصور للتوافق مثلاً مع منصة معينة أو مراعاة لظروف التصميم. وقد يضطره ذلك إلى البحث عن برامج للصور يمكنها تغيير التنسيق الخاص بالصور بسهولة إلى التنسيق المطلوب، لكن الأمر أسهل من ذلك لو كان المستخدم يستعين بـ«بحث غوغل» في العثور على الصور التي يريدها، فما عليه وقتها سوى اتباع خطوات معينة للحصول على التنسيق المرغوب للصورة من البداية، وذلك من خلال فتح المتصفح، ثم التوجه إلى محرك «بحث غوغل» Google Search.

أدخل مصطلح البحث إلى الحقل الفارغ أعلى الشاشة ثم انقر زر «إدخال» Enter، انقر بعد ذلك فوق زر «الإعدادات» Settings أسفل الجانب الأيمن من شريط العناوين في أعلى الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «البحث المتقدم» Advanced Search وانقر فوقه.

مرر مجدداً داخل صفحة البحث المتقدم حتى تصل إلى خيار «نوع الملف» File Type، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لعبارة «أي تنسيق» Any Format، وبموجب ذلك ستظهر أمامك كل الامتدادات المتاحة، وهنا انقر فوق ما ترغبه منها. ستلاحظ ظهور نوع الامتداد في القائمة الخاصة بتصنيف الصور أعلى الشاشة، ويمكنك من خلال النقر فوق رأس القائمة المجاورة له تغيير نوع تنسيق الصور بسهولة.