«كوالكوم» تطلق معالجاً جديداً للساعات الذكية

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

أعلنت «شركة كوالكوم الأميركية» عن إطلاق المعالج «Wear 4100+» الجديد للساعات الذكية. وأوضحت الشركة أن المعالج يمتاز بأنه رباعي النوى على غرار المعالج السابق «Wear 3100»، مع استبدال الأنوية Cortex-A7 التي تعمل بسرعة 1.1 غيغاهرتز في المعالج الجديد بأنوية Coretx-A53 التي تمتاز بأنها أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ويعمل بسرعة 1.7 غيغاهرتز، إضافة إلى أن شريحة الذاكرة ووحدة الرسوميات المدمجة أصبحت تعمل بصورة أسرع.

وإلى جانب «مودم» الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، يشتمل نظام الشريحة على معالج مشترك نشط باستمرار يمكنه القيام بمهام مثل قياس النبض، وعداد الخطوات.