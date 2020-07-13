تشغيل ميزة شاشة المكالمات والرحلات مع «مساعد غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعدّ «مساعد غوغل» Google Assistant أحد أهم المساعدات الرقمية في الوقت الحالي، إذ يستند إلى كم هائل من المعلومات والخدمات التي تقدمها شركة «غوغل». ويتوافر هذا المساعد الرقمي عبر أجهزة «أندرويد» وأجهزة «غوغل هوم»، وسماعات «غوغل نيست» وغيرها. لكن كثيراً من مستخدمي الأجهزة التي تتوافر بها خدمات (المساعد) لا يعلمون عنها الكثير، خصوصاً مع التطويرات المستمرة لها. فإذا كنت ممن يستعينون بخدمات «مساعد غوغل» الرقمي، حاول الاستفادة من هذه الملامح:

- إذا كنت تمتلك أيا من هواتف (Pixel 3) أو (Pixel 3 XL)، حاول الاستفادة من ميزة Call Screen التي يقوم بمقتضاها «مساعد غوغل» بالرد على الهاتف نيابة عنك. ويعرض لك رسالة نص طبق الأصل من المكالمة لتشاهد محتواها وتقرر ما إذا كنت ترغب في إهمالها أم لا، فتتجنب عمليات التسويق الهاتفي المزعجة.

واستعن بمساعد «غوغل» في البحث عن الصور عبر «غوغل»، لقضاء أوقات فراغك. كما يمكنك الاستعانة بمساعد غوغل في العثور على أماكن الخدمات القريبة منك، كأن تطلب منه مثلاً أن يعرض لك المطاعم القريبةShow Me Nearby Restaurants، وبموجب ذلك سيعرض لك «غوغل» قائمة بالمطاعم والتقييمات الخاصة بكل منها، انقر فوق ما ترغبه منها للحصول على العنوان واتجاهات الوصول ورابط للاتصال بالمطعم.

واستخدم «مساعد غوغل» مخططاً افتراضياً لرحلاتك وأسفارك بسؤاله عن أفكاره الخاصة بقضاء عطلات متميزةWhat Are Some Great Vacation Ideas.