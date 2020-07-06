إضافة وضع التركيز إلى لوح التنبيهات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

من الميزات العديدة التي أضافتها شركة «غوغل» لنظام التشغيل «أندرويد 10» ميزة «وضع التركيز» Focus Mode، التي تشبه في كثير من ملامحها وضع عدم الإزعاج، السابق طرحه في إصدارات «أندرويد» السابقة.

وبموجب هذا الوضع يستطيع المستخدم منع بعض التطبيقات من إرسال التنبيهات والإشعارات، حيث يتم محو التنبيهات الموجودة سلفاً ومنع ظهور التنبيهات الجديدة، ومن ثم تقليل الإزعاج والتشويش عند العمل، على أن يرى المستخدم هذه التنبيهات عند إيقاف وضع التركيز.

غير أن تفعيل هذا الوضع يستدعي من المستخدم الدخول في طبقات عدة من الإعدادات، وتكرار هذا الأمر في كل مرة.

ولحسن الحظ أدركت «غوغل» هذه المشكلة، وسهّلت على المستخدم إضافة أيقونة خاصة بتفعيل هذا الوضع وإيقافه ضمن شريط التنبيهات، فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «Android 10»، فبمقدورك إضافة الأيقونة الخاصة بوضع التركيز إلى منطقة التنبيهات باتباع الخطوات التالية: اسحب «لوح التنبيهات» Notification Shade إلى الأسفل مرتين، لتظهر أمامك نافذة صغيرة، وعندها انقر فوق أيقونة القلم في نهاية الجانب الأيسر من النافذة لتفعيل وضع «التحرير» Edit، ثم مرر للأسفل لتشاهد المزيد من الأيقونات، حتى تصل إلى أيقونة وضع التركيز التي تبدو في شكل دائرة رمادية تضم دائرتين أصغر منها، وبعدها انقر مع التثبيت فوق الأيقونة السابقة واسحبها إلى منطقة الإعدادات السريعة في الأعلى.