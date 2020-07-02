اختصارات لوحة مفاتيح التبويب في «كروم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تسعى المتصفحات الحديثة إلى تسهيل التعامل مع النوافذ وعلامات التبويب، من خلال اختصارات لوحة المفاتيح. وذلك لأن هذه الاختصارات تزيد سرعة التصفح، وتسهل التعامل مع الإجراءات المختلفة، دون الاضطرار للاستعانة بـ«ماوس» الكمبيوتر.

ونظراً لأن الكثيرين من مستخدمي أجهزة «ماك» يفضلون الاستعانة بمتصفح «كروم»، إضافة إلى متصفح «سفاري»، فقد وفر لهم «كروم» اختصارات لوحة المفاتيح، التي تسهل عليهم التعامل مع علامات التبويب.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي «كروم» عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك الاستعانة بهذه الاختصارات عند التعامل مع علامات التبويب في المتصفح:

* انقر فوق مفتاحَيْ: «Command + T»، لفتح علامة تبويب جديدة والانتقال إليها.

* للانتقال بين علامات التبويب المفتوحة: انقر فوق زر: «Command»، بالإضافة إلى ترتيب علامة التبويب بين التبويبات الأخرى.

* لاختيار آخر علامة تبويب، «انقر فوق مفتاحَيْ: «Command + 9».

* لفتح آخر صفحة في سجل التصفح بعلامة التبويب التي تعمل عليها، انقر فوق زر: «Command»، بالإضافة إلى المفتاح الذي يحمل شكل «سهم» يشير لليسار.

* لغلق علامة تبويب مفتوحة، انقر فوق مفتاحَيْ: «Command + W».