الاستفادة من الميزات الخفية في «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أبلت تطبيقات عقد المؤتمرات عبر الـ«ويب» بلاء حسناً، خلال السنوات الماضية، لكن مع التطوير المستمر أصبحت من وجهة نظر الكثيرين أفضل أداء من المؤتمرات التي تعقد وجهاً لوجه. فمن خلالها يمكن إطلاع المجتمعين على ما يريد كل منهم أن يراه بشكل خاص، وتلقي ردود الأفعال والتساؤلات أولاً بأول، ونقل صلاحيات إدارة الاجتماع إلى شخص آخر، فضلاً عن تسجيل اللقاء وتبادل المستندات وغير ذلك.

ومن التطبيقات التي أظهرت نجاحاً كبيراً في هذا الصدد تطبيق «زووم» Zoom، غير أنه رغم المزايا العديدة التي يحفل بها التطبيق لايزال البعض لا يعلمون بوجودها بسبب اختفائها بين الإعدادات المتقدمة.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، يمكن زيادة الميزات التي تحصل عليها من خلال اتباع الخطوات التالية: إذا كنت تعقد بعض الاجتماعات بصفة دورية أسبوعياً مثلاً أو شهرياً مع الأشخاص أنفسهم يمكنك إنشاء ما يعرف بـ«الاجتماعات الدورية» Recurring Meeting وبذلك تثبت الإعدادات الخاصة بالدعوة لهذه الاجتماعات مرة واحدة، وتستعين بعنوان الـ«ويب» Url الخاص بالاجتماع في كل مرة.

ويمكنك أيضاً إذا كنت تعقد اجتماعاتك مع المجموعة ذاتها في كل مرة، لكن في مواعيد مختلفة أن تتمتع بمزايا الاجتماعات الدورية مع اختيار الإعداد الخاص بـ«المواعيد غير المحددة» No Fixed Time، وهو أمر يناسب مجموعات التعليم التي تستعين بتطبيق Zoom كفصل افتراضي.

وتستطيع من خلال التطبيق تسجيل مؤتمرات الويب كفيديو لتتشارك الاجتماع مع هؤلاء الذين فاتهم اللحاق به، وتطلعهم على ما دار به، على أن تختار أولاً قبل التسجيل إذا كان ذلك سيتم عبر خيار Local الذي يعني أنه سيتم تخزين ملف الفيديو لنفسك عبر حاسبك مثلاً، أو خيار Cloud وهو خيار مخصص لإصدارات التطبيق المدفوعة.