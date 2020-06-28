«فيس بوك» ستضع علامات على منشورات إخبارية تنتهك سياساتها

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة «فيس بوك» إنها ستبدأ في وضع علامات على المحتوى الإخباري الذي ينتهك سياسات الشركة، وعلى جميع المنشورات والإعلانات المرتبطة بالتصويت وتزويدها بروابط تحيل المستخدم إلى معلومات موثوقة، مضيفة أن الإجراءات ستشمل منشورات السياسيين.

وأكدت متحدثة باسم «فيس بوك»، أن السياسة الجديدة للشركة كانت ستضع رابطاً ينقل إلى معلومات خاصة بالتصويت على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بشأن الاقتراع بالبريد. وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، إن «فيس بوك» ستحظر إعلانات تدعي أن أشخاصاً ينتمون لمجموعات على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو وضع الإقامة يشكلون تهديداً للسلامة البدنية أو الصحة.