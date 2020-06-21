54 % ارتفاعاً في هجمات الويب المرتبطة بألعاب الفيديو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستغل مجرمو الإنترنت تزايد شعبية ألعاب الفيديو في فترة الإغلاق التي شهدها العالم، ومكوث المستخدمين في منازلهم، استغلالاً تخريبياً يتمثل في شنّ الهجمات الإلكترونية. وارتفع في الآونة الأخيرة العدد اليومي للمحاولات التي حظرتها حلول «كاسبرسكي» الأمنية لتوجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة تستغل الألعاب بنسبة 54%، مقارنة بشهر يناير الماضي. وعلاوة على ذلك، زاد في أبريل أيضاً عدد المحاولات المحظورة لتوجيه المستخدمين إلى صفحات تصيّد تستغلّ إحدى أكثر منصات الألعاب شعبية بنسبة 40%، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وكان العديد من البلدان قد فرض إجراءات الإغلاق أو قيود الحركة على المجتمعات، ما دفع الناس إلى البقاء في منازلهم، ليتحوّل كثير منهم إلى وسائل الترفيه المتاحة عبر الإنترنت، كألعاب الفيديو، في ظلّ الفراغ الكبير المتاح في الوقت. وشهد العدد الإجمالي لمستخدمي «ستيم» Steam، أشهر منصة ومتجر ومنتدى للألعاب على الإنترنت، ارتفاعاً ملحوظاً بدءاً من مارس، فوصلت المنصة إلى رقم قياسي لكل من المستخدمين النشطين والمستخدمين المتزامنين، الذين يلعبون الألعاب بنشاط بحلول 30 مارس.

وأظهرت البيانات المستمدّة من شبكة «كاسبرسكي» الأمنية، حدوث زيادة كبيرة في العدد اليومي لمحاولات توجيه المستخدمين إلى المواقع الخبيثة التي استغلت موضوع الألعاب، فشهد شهر أبريل زيادة بنسبة 54%، مقارنة بشهر يناير. وجرت محاولات عديدة لجذب المستخدمين بوعود، مثل الإصدارات المجانية من الألعاب الشائعة والتحديثات والإضافات أو حتى قدرات الغش، وذلك بروابط تأخذهم إلى صفحات لتنزيل مجموعة متنوّعة من البرمجيات الخبيثة، منها ما يسرق كلمات المرور، ومنها ما يُخضع الأجهزة للفدية، ومنها ما يُجري عمليات تعدين على العملات الرقمية.