تحويل الشرائح في Keynote إلى صور متحركة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تضفي الصور المتحركة قدراً كبيراً من المرح على المحاضرات وعروض الشرائح. ويمكن لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» الاستعانة بها في محاضراتهم التي يتم إعدادها من خلال تطبيق Keynote بسهولة.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» أو «آي باد»، ورغبت في تحويل إحدى شرائح محاضرتك إلى صور متحركة بصيغة Gif وتشاركها مع الأصدقاء، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق Keynote وتوجه إلى المحاضرة التي ترغب في تغيير وضع إحدى شرائحها، ثم انقر فوق زر «المزيد» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التصدير» Export وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «الصور المتحركة»Animated Gif، وبعدها اختر الشريحة التي ترغب في تحويلها ثم انقر فوق زر التصدير في أعلى الجانب الأيمن من الشريحة، وعندها عاين التغيير، وانقر فوق زر «المشاركة» Share الأزرق في نافذة الشريحة، ثم اختر الوسيط الذي ترغب في المشاركة من خلاله، مثل البريد أو تطبيق الرسائل وغيرها، وحدد الشخص ثم قم بالإرسال.