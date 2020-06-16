تصليح أعطال الصوت في سماعات AirPods

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

على الرغم من أن سماعات AirPods من «شركة أبل الأميركية» من بين أفضل أنواع السماعات، فإنها تتعرض لمشكلات تقنية، ومن ذلك العطل الذي يصيب إحدى السماعتين، ما يستدعي أن يراجع المستخدم شبكة الـ«بلوتوث» على الهاتف أو أجهزة «أبل» الأخرى، فإذا ظهر له أن السماعات متصلة بهذه الشبكة، ومع ذلك لا يسمع الصوت من إحدى السماعتين، فعليه اتباع الخطوات التالية:

ضع السماعات في علبة الشحن، ثم راجع مستوى الشحن بالتمرير من اليسار لليمين على الشاشة الرئيسة لجهاز «آي فون».

إذا ظهر أمامك أن مستوى البطارية جيد، فجرب إعادة السماعات إلى أذنيك، وفي حال لم يتم حل المشكلة، أعد السماعات إلى علبة الشحن، وأغلق الغطاء، وجرب مرة ثانية.

إذا لم يعد الصوت إلى السماعات رغم ذلك، فتوجه إلى «الإعدادات» Settings، ثم انتقل إلى «البلوتوث» Bluetooth، على أن تكون السماعات متصلة بالجهاز.

توجه بعد ذلك إلى أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف «i» بجوار سماعات AirPods، ثم انقر فوق خيار: «نسيان هذا الجهاز» Forget This Device، ثم فوق الخيار نفسه مرة ثانية للتأكيد.

ضع السماعات في علبة الشحن، وأغلق الغطاء، وانتظر 30 ثانية قبل فتح العلبة ثانية، ثم اضغط مع التثبيت فوق «زر الإعداد» Setup Button في ظهر علبة الشحن، حتى يبدأ الضوء المعبر عن الحالة Status Light في الوميض بلون أبيض.

أعد بعد ذلك الاتصال مع السماعات بتقريبها من الجهاز، ثم اتبع الإجراءات التي ستظهر أمامك. وحاول أيضاً تنظيف الشبكات Grilles الموجودة على جوانب السماعات.