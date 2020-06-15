المزامنة اليدوية بين الرسائل على «آي كلاود»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحرص بعض مستخدمي أجهزة «أبل» كأجهزة «ماك» و«آي فون» و«آي باد» على المزامنة بين محتويات التطبيقات المتشابهة على هذه الأجهزة أولاً بأول.

ومن ذلك مثلاً مزامنة الرسائل الموجودة على خدمة «آي كلاود» السحابية بين كل الأجهزة لتظل محدثة لآخر لحظة، وحذف الرسالة غير المرغوبة من كل الأجهزة في مرة واحدة. لكن الأمر قد يختلف قليلاً مع أجهزة «ماك» لأن أجهزة الحاسب يتم إغلاقها أو فصلها عن خدمات الـ«واي فاي» أكثر بكثير من أجهزة «آي فون» و«آي باد».

لذا قد يتفاجأ المستخدم بأن بعض الرسائل لم تتم مزامنتها مع جهازه تلقائياً، ويتوجب عليه وقتها أن يقوم بهذا الأمر بشكل يدوي.

فإذا تعرضت للمشكلة نفسها، اتبع الخطوات التالية للقيام بالمزامنة اليدوية بين رسائلك على خدمة «آي كلاود» وجهاز «ماك»: افتح تطبيق «الرسائل» Messages على جهاز «ماك»، ثم انقر فوق قائمة الرسائل يسار شريط القوائم أعلى الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار «التفضيلات» Preferences، وعندها ستظهر نافذة جديدة، انقر فوق تبويب iMessage في أعلى الجانب الأيسر منها، ثم انتقل إلى نهاية النافذة، وانقر فوق زر «زامن الآن» Sync Now الموجود بجوار خيار «تفعيل الرسائل في» آي كلاود Enable Messages in iCloud، وبعدها ستلاحظ في نهاية الجانب الأيسر من نافذة الرسائل «شريط الحالة» Status Bar الذي يظهر لك إذا كانت هناك رسائل تتم مزامنتها.