التحكم في قراءة محتوى صفحات الـ «ويب» صوتياً عبر «إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا يتوقف متصفح «مايكروسوفت إيدج» عن إضافة الميزات الجديدة لتسهيل عمل المستخدمين ووصولهم إلى ما يرغبون من إجراءات.

ومن الميزات المهمة التي سهل المتصفح لمستخدميه الوصول إليها، ميزة قراءة صفحات الـ«ويب» صوتياً حتى يستفيد من ذلك من يعانون ضعف قدراتهم البصرية، أو عدم وضوح المحتوى.

ويمنح المتصفح مستخدميه لوحة تحكم كاملة للتحكم في سرعة القراءة والصوت والتوقف المؤقت عن السماع أو استئنافه.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» ورغبت في الوصول للوحة التحكم في ميزة قراءة المحتوى صوتياً، اتبع الآتي: انقر فوق صفحة الـ«ويب» التي تريد قراءة محتواها بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر فوق خيار «القراءة بصوت مرتفع» Reading Aloud داخل النافذة المنسدلة، ليظهر أمامك أعلى الشاشة شريط أدوات جديد يضم مجموعة من الخيارات، وبعدها انقر فوق السهم الذي يشير جهة اليسار للعودة بالقراءة إلى جزء سابق، أو فوق أيقونة الخطين المتوازيين لإيقاف القراءة مؤقتاً، ومن ثم انقر فوق السهم الذي يشير إلى اليمين للتقدم في عملية القراءة عن الجزء الذي تستمع إليه، ثم انقر فوق أيقونة الشخص الموجودة يمين الشاشة لضبط إعدادات الصوت بحسب رغبتك، وبعد انتهاء القراءة، انقر فوق أيقونة «X» لإخفاء شريط أدوات القراءة الصوتية.

المتصفح يمنح مستخدميه لوحة للتحكم في سرعة القراءة والصوت، والتوقف المؤقت عن السماع أو استئنافه.