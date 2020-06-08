إلغاء تقييد الحسابات في «إنستغرام»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

للتواصل الاجتماعي مزاياه التي لا يمكن إنكارها، كما أن له أيضاً عيوبه التي لا يمكن تجنبها. ومن ذلك مثلاً التعرض لأصحاب الحسابات المتطفلة والمزعجة، التي لا تكف عن التواصل بشكل يرهق المستخدم. ومنها أيضاً الحسابات التي يتعمد أصحابها التعليق على منشورات صاحب الحساب بشكل مسيء، أو مهاجمته. ولهذه الأسباب منحت الشبكات الاجتماعية الحق في استخدام ملمحي الحظر والتقييد باعتبارهما درجة مخففة من الحجب والمنع.

لكن أحياناً بعد أن يتخذ المستخدم هذه الخطوة يقرر العدول عنها لعودة العلاقات مع أصحاب هذه الحسابات إلى الود والتفاهم، وهو أمر سهلته أيضاً الشبكات الاجتماعية المختلفة. فإذا كنت من مستخدمي شبكة «إنستغرام» وسبق لك تقييد حسابات بعض متابعيك ثم رغبت في التراجع عن هذه الخطوة، اتبع الخطوات الآتية: سجل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق «إنستغرام»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا صغيرة، ثم انقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings التي تبدو في شكل ترس صغير، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية» Privacy وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «العلاقات» Connections، وانقر بعدها فوق خيار «الحسابات المقيدة» Restricted Accounts تحت القسم نفسه، ثم انقر فوق زر «الاستمرار» Continue في نهاية النافذة التالية، ومن ثم انقر فوق خيار «إيقاف التقييد» Un restrict بجوار اسم الشخص الذي قررت إيقاف تقييد حسابه.