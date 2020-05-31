إضافة الخلفيات الموسيقية إلى بعض شرائح Keynote

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يساعد تطبيق Keynote مستخدمي أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام التشغيل (Ios) على إعداد المحاضرات والعروض التقديمية بسهولة. وتعد إضافة الخلفيات الموسيقية إلى المحاضرات المعدة بهذا التطبيق أمراً مهماً لإضافة الحيوية إلى هذه المحاضرات. لكن أحياناً يرغب المستخدم في إضافة هذه الخلفيات الموسيقية إلى شريحة واحدة فقط من المحاضرة لتمييزها، ولا يفضل وجودها في بقية الشرائح، فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (Ios) وأردت إضافة خلفية موسيقية إلى شريحة واحدة فقط من شرائح المحاضرة أو العرض الذي أعددته، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق Keynote ثم توجه إلى المحاضرة المرغوبة، وانتقل إلى الشريحة التي ترغب في إضافة الخلفية الموسيقية إليها، ثم انقر فوق علامة الجمع في أعلى الشاشة.

وبعدها ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار الصور أو الفيديو Photo or Video، أو فوق خيار الإدراج من خلال Insert From، وفقاً لنوع الملف ومكانه، وحدد الملف المرغوب، وبموجب ذلك سيظهر أمامك زر تشغيل مستدير يمكنك النقر فوقه لتشغيله أو إيقافه.

ثم انقر فوق قائمة التنسيق Format في الأعلى، لإجراء التعديلات التي ترغب فيها على الملف الصوتي، كالتكرار أو التشغيل بمجرد النقر فوقه.