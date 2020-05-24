هيكلة لـ «باسيفيك كنترولز» لمعالجة العجز المالي للشركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «باسيفيك كنترولز سيستمز»، المتخصصة في الخدمات المدارة لإنترنت الأشياء ومقرها دبي، عزمها إجراء هيكلة جديدة لعملياتها. وكانت الشركة قد واجهت صعوبات مالية مطلع عام 2016، بسبب تأخر سداد المدفوعات من العملاء والشركاء التجاريين، إضافة إلى اكتشافها عجز قدره 370 مليون درهم في دفاتر الشركة. وتتضمن الهيكلة الجديدة وضع الشركة على مسار التعافي، وسداد الديون المستحقة عليها، لاسيما أن تقنيات الشركة وابتكاراتها وإسهاماتها، تُقدم للشركات والمؤسسات في كلا القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

يشار إلى أن شركة «باسيفيك كنترولز» تأسست في دبي في عام 2000، وتمتلك وتشغل واحداً من أكبر مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية في المنطقة.