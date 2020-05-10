حذف سجل البحث عن الصور عبر «غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتبنى شركة «غوغل» نموذج عمل يقوم على السماح للمستخدمين بالاستعانة بخدماتها العديدة مجاناً، رغم أن هذه الخدمات مفيدة للغاية، وتقدم للمستخدم مساعدات كبيرة. غير أن «غوغل» لتقوم بهذا الدور تعتمد على المعلنين في دفع ثمن الخدمات المقدمة للمستخدمين، وذلك من خلال البيانات التي تجمعها عن المستخدم وتفضيلاته وما يبحث عنه والأماكن التي يذهب إليها وغير ذلك. لكن مع ذلك، فإن الشركة تسمح للمستخدم بحذف سجل هذه الأنشطة، في حال أراد ذلك. ومن الأنشطة التي تسمح «غوغل» للمستخدم بحذف سجل البيانات المتعلق بها: بحث الصور الذي قد يضم بيانات لا يفضل المستخدم اطلاع الآخرين عليها. فإذا رغبت في حذف سجل هذا البحث، اتبع هذه الخطوات:

افتح المتصفح ثم توجه إلى سجل أنشطتك على خدمات «غوغل» عبر هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏myactivity.google.com/‏‏. وانقر فوق خيار التصفية بحسب التاريخ والمنتج «Filter By Date & Product» الموجود أسفل شريط البحث في الأعلى. وستظهر أمامك نافذة تحمل في أعلاها قسماً للتصفية بحسب التاريخ By Date، بينما يختص القسم الثاني بالتصفية بحسب المنتج Google Product.

مرر داخل القسم الثاني حتى تصل إلى خدمة بحث الصور، وانقر داخل المربع الصغير المجاور لها ثم فوق زر تطبيق في نهاية الصفحة. وستنتقل إلى نافذة جديدة تضم كل الأنشطة التي استخدمت فيها خدمة البحث عن الصور مقسمة إلى مجموعات بحسب أيام الاستخدام، وبجوار اليوم أيقونة تحمل شكل سلة المهملات. ثم انقر فوق سلة المهملات أمام اليوم الذي ترغب في حذف بياناته ثم فوق خيار الموافقة في النافذة التالية.