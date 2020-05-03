إضافة العلامة المائية إلى شرائح محاضرات «باور بوينت»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتبر تطبيق «باور بوينت» PowerPoint التابع لمجموعة «أوفيس» المكتبية إحدى أفضل أدوات إنشاء العروض التقديمية والمحاضرات، لكنّ مستخدميه يقعون في حيرة عند تشارك المحاضرات التي أعدوها باستخدام التطبيق عبر الويب، إذ يخشون خطر سرقة جهدهم والاستعانة بشرائحهم في محاضرات أخرى. لذا يبحث أصحاب هذه المحاضرات عن وسيلة لتأمين أنفسهم والحفاظ على الجهد الذي بذلوه. ولهذا السبب يقدم التطبيق لمستخدميه إمكانية إضافة علامة مائية لكل شريحة من شرائح المحاضرة لمنع الآخرين من نسخها ونسبتها إلى أنفسهم. فإذا رغبت في إضافة علامة مائية إلى محاضراتك، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق PowerPoint عبر الحاسب Desktop Version حيث لا يمكنك إضافة العلامة المائية من تطبيق الويب. وانتقل إلى تبويب: العرض View في أقصى يمين شريط القوائم أعلى الشاشة. ثم انقر فوق خيار:Slide Master ضمن قسم Master Views أعلى الشاشة.

ثم انتقل إلى قائمة: الإدراج Insert ضمن شريط القوائم وانقر فوقها. واختر الفئة التي ترغب في إضافتها كعلامة مائية سواء كانت صورة أو نصاً أو أيقونة أو نموذجاً ثلاثي الأبعاد وغيره.

ضع العنصر الذي اخترته في المكان الذي ترغب في أن يظهر فيه داخل الشريحة. ثم انقر فوق: Close Master View لحفظ العلامة المائية. وإذا أردت إضافة العلامة المائية إلى بقية الشرائح، ينبغي عليك تكرار الخطوات السابقة مع كل شريحة على حدة.