السفر الافتراضي باستخدام «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كان السفر عبر الزمن حلماً للإنسان، لكن في العصر الرقمي صار تحقيق الحلم ممكناً بشكل أو بآخر، حيث أتاح تطبيق «خرائط غوغل» لمستخدميه فرصة التجول الافتراضي في الأماكن منذ بدء عمل الخدمة وحتى الآن. وذلك بعد أن توافرت للتطبيق كمية كبيرة من الصور والبيانات الخاصة بالأماكن التي طبق عليها «غوغل» خدمة التجول الافتراضي. وبذلك يمكن للمستخدم العودة إلى الوراء لرؤية ما كانت عليه هذه الأماكن من قبل، فيشاهد مثلاً تطور بناء مبنى شهير، أو شارع معين قبل إزالة بعض معالمه. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل» وشعرت بالرغبة في استقلال آلة الزمن الافتراضية، اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق وابحث عن المكان الذي ترغب في استكشافه بتدوينه داخل حقل البحث والنقر فوق زر Enter، ثم فعل وضع التجول الافتراضي بالنقر فوق أيقونة الرجل البرتقالي في نهاية الشاشة وتحريكه إلى المكان الذي تريده بالضبط، وعندها ستلاحظ أن المكان المرغوب تحوّل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، ويعرض أمامك افتراضياً أحدث شكل التقطته كاميرات «غوغل» له. وإذا لاحظت وجود أيقونة الساعة في أعلى يسار الشاشة بجوار التاريخ، فهذا يعني أن بإمكانك الاطلاع على شكل المكان في الفترات الزمنية السابقة. وبعد ذلك انقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار الساعة، لتظهر نافذة صغيرة تضم شريطاً زمنياً في أسفلها، انقر فوق النقاط الزمنية المحددة بالشريط لتشاهد شكل المكان في الفترة الزمنية التي نقرت فوقها، ولاحظ أن الملمح غير متوافر في بعض الأماكن.