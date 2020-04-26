شبكة عالمية تضمّ 200 مليار جهاز بحلول 2030

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجد التحليل الأخير، الصادر عن شركة «فروست آند سوليفان»، بعنوان مستقبل الخصوصية والأمن الإلكتروني، التوقعات حتى عام 2030، أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك شبكة عالمية متطورة تضمّ 200 مليار جهاز، مع أكثر من 20 جهازاً متصلاً لكل فرد. وفي حين يتوقع أن يتوسع نطاق إنترنت الأشياء بشكل تدريجي ليتجاوز الشبكة التقليدية المستخدمة اليوم، ستزداد التحديات المعقّدة المرتبطة بالخصوصية والأمن الإلكتروني. ونتيجة لذلك، ستشهد السوق أوجه تآزر أعمق تراوح بين حماية البيانات والأمن والخصوصية والمصلحة العامة، فيما يتم تطوير المزيد من الأطر العالمية لتنظيم الإنترنت. وقال مستشار أبحاث في مجموعة أعمال «فيجينري إينوفايشن»، التابعة لشركة «فروست آند سوليفان»، فيناي فينكاتيسان: «سيبرز الذكاء الاصطناعي خطاً فاصلاً جديداً للخصوصية والأمن الإلكتروني، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على استكشاف فرص جديدة، وتقوم بتدريب قوة عاملة قادرة على اكتشاف التهديدات الحرجة والاستجابة بشكل أسرع للانتهاكات والتعلم منها». وأضاف: «إضافة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن إخفاء هوية البيانات، والمصادقة المتقدّمة والتشفير، والقياسات البيومترية، والتعاملات الرقمية (بلوك تشاين)، والأتمتة، والحوسبة الكمومية، ستتمتع جميعها بالقدرة على تحويل الخصوصية والأمن الإلكتروني».