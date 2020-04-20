التعليق الصوتي على شرائح تطبيق Keynote

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستعين مستخدمو أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» بتطبيق Keynote في إعداد المحاضرات وعروض الشرائح، لما يوفره من أدوات متميزة ولسهولة استخدامه. وأحياناً تحتاج هذه العروض إلى أن يقدم المستخدم شرحاً لبعض شرائحها، كما يحدث عند عرض خطوات استخدام البرامج والتطبيقات. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك» ورغبت في رواية المحتوى الذي تعرضه، اتبع ما يلي:

افتح عرض الشرائح Slideshow الذي أعددته باستخدام برنامج Keynote، ثم انقر فوق زر «المستند» Document في أعلى يمين النافذة، ثم فوق زر «الصوت» Audio في أعلى الشريط الجانبي يمين الصفحة، وبعدها انقر زر «التسجيل» Record أسفل الخيار السابق، لتظهر المحاضرة في نافذة جديدة بعرض الشاشة، ثم توجه إلى نهايتها وانقر فوق زر التسجيل لتسجيل الشرح الذي تريده، وبعد ذلك انقر زر التسجيل ثانية إذا رغبت في إيقاف عملية التسجيل.

وإذا أردت تسجيل شرح أو تعليق على كل شريحة في المحاضرة، انقر زر «مستكشف الشرائح» Show Navigator في أعلى يسار الشاشة، ثم فوق الشريحة المرغوبة، وابدأ التسجيل، ثم انقر فوق الشريحة الثانية واستمر في التعليق، ولن تحتاج وقتها إلى إيقاف عملية التسجيل بين الشرائح إلا إذا كنت تفضل ذلك.

وإذا نجحت عملية التسجيل سيتغير لون الشريط الموجود أعلى النافذة من الأخضر إلى الأحمر.

وبعد انتهاء التسجيل، انقر فوق زر التسجيل ثانية لإيقافه، ثم فوق زر Escape في لوحة المفاتيح لإغلاق النافذة وحفظ التسجيل.

وستلاحظ الآن يمين نافذة التطبيق التسجيل الصوتي، انقر فوق زر «التشغيل» Play في أعلى يسار شريط الأدوات إذا أردت تشغيله، وانقر بعدها فوق خيار: «تشغيل التسجيل الصوتي على عرض الشرائح» Play Recorded Slideshow.