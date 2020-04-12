إضافة المؤثرات الصوتية مجاناً إلى مقاطع «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج مبدعو محتوى الفيديو إلى إضافة بعض المؤثرات الصوتية إليه، لتعزيز الجو النفسي وإثراء الفيديو وإضافة قدر من الحيوية وأحياناً المرح إليه، لكن هذا الأمر قد يحتاج إلى قيام المستخدم بشراء هذه المؤثرات، وهو أمر مكلف، لذا أتاح موقع «يوتيوب» مكتبة مجانية ليستطيع المستخدم أن يختار منها ما يرغب من دون مقابل، فإذا كنت من مستخدمي المنصة في صناعة الفيديوهات، يمكنك اتباع هذه الخطوات لإضافة المؤثرات الصوتية إلى الفيديوهات التي تنتجها: انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق تبويب: «مبدعي المحتوى Creator Studio»، ثم مرر داخل القائمة الموجودة في الناحية اليسرى من الصفحة ثم انقر فوق زر: «إنشاء Create» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو.

وبعدها انقر فوق خيار «الاستماع listening»، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخل الجانب الأيمن منها فوق قائمة المؤثرات الصوتية Sound Effects لتظهر أمامك في الأسفل المؤثرات الصوتية المتاحة للاختيار منها. ولتسهيل الوصول للمؤثرات المرغوبة، يمكنك استخدام حقل البحث في أعلى النافذة للعثور على المؤثر الصوتي المناسب، علماً بأن المحتوى الموجود شديد التنوع، بدءاً من أصوات إلقاء الزجاجات في مكبات النفايات إلى صوت تقطيع الفاكهة وأصوات هتافات الجماهير وغيرها الكثير.