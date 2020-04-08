إضافة الخلفيات الموسيقية إلى الشرائح في Keynote

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يساعد تطبيق Keynote مستخدمي أجهزة «ماك»، والأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» على إعداد المحاضرات والعروض التقديمية بسهولة.

وتعتبر إضافة الخلفيات الموسيقية إلى المحاضرات المعدة بهذا التطبيق أمراً مهماً، لإضافة بعض الحيوية إلى هذه المحاضرات.

لكن أحياناً يرغب المستخدم في إضافة الخلفيات الموسيقية إلى شريحة واحدة فقط من المحاضرة لتمييزها، ولا يفضل وجودها ببقية الشرائح.

فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، وأردت إضافة خلفية موسيقية إلى شريحة واحدة فقط من شرائح المحاضرة التي أعددتها، فاتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق Keynote، وتوجه إلى المحاضرة المرغوبة، ثم انتقل للشريحة التي ترغب في إضافة الخلفية الموسيقية إليها، وانقر فوق علامة الجمع في أعلى الشاشة، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «الصور أو الفيديو» Photo Or Video أو فوق خيار «الإدراج من خلال» Insert From وفقاً لنوع ومكان الملف. بعدها حدد الملف المرغوب، وبموجب ذلك سيظهر هذا الملف أمامك في صورة زر تشغيل مستدير، انقر فوقه لتشغيله أو إيقافه، ثم انقر فوق قائمة «التنسيق» Format في الأعلى، لإجراء التعديلات التي ترغبها على الملف الصوتي، كالتكرار أو التشغيل بمجرد النقر فوقه.