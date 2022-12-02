حمدان بن محمد مهنئاً المغرب: أفرحتم كل العرب من المحيط للخليج

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، بعد فوز «أسود الأطلس» على كندا 2-1، أمس، وتصدره المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، فيما حل المنتخب الكرواتي ثانياً برصيد خمس نقاط.

ونشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «مبروك لأسود الأطلس هذا التأهل المستحق.. مبروك للشعب المغربي الشقيق.. أفرحتم كل العرب من المحيط للخليج.. نتطلع لمزيد من الإبداع في دور الـ16، وبالتوفيق إن شاء الله». وقدم المنتخب المغربي أداءً بطولياً في المونديال أمام بلجيكا وكرواتيا وكندا، مسجلاً مشاركة نموذجية في الدور الأول، ويتطلع إلى إكمال مشواره بأفضل صورة، وبلوغ أبعد نقطة في النهائيات.

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