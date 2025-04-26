تدريب

كشف مدرب أحد فرق الرياضات الجماعية في نادٍ جماهيري، عن عدم تمكنه من تدريب لاعبي الفريق الأول، إلا قبل موعد المباراة بيومين فقط، بسبب ارتباطهم بممارسة رياضات أخرى، ما يجعل الوقت المخصص للتدريب غير كافٍ، ومؤثراً بشكل سلبي في النتائج.

انتقاد

استغرب إداري لنادٍ متخصص في الألعاب الفردية لجوء اللاعبين وذويهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الانتقادات الحادة للمدربين، دون التواصل المباشر، وطرح مشكلاتهم بشكل احترافي مع المدربين.

خلافات

اعتبر رياضيون أن أحد الأسباب الرئيسة لتراجع نتائج نادٍ يلعب في دوري المحترفين، هو غياب التنسيق بين أعضاء مجلس إدارة النادي، بسبب وجود خلافات بينهم.

تركيز

طلب إداري من إعلامي وجد خلال مؤتمر صحافي لإحدى مباريات دوري المحترفين، عدم طرح الأسئلة الصعبة، لكيلا تؤثر في تركيز المدرب واللاعبين.

قرار

يترقب جمهور عدد من الأندية، التي تنافس على الصعود لدوري المحترفين، إصدار قرار من لجنة الانضباط يخص أخطاء مخالفة لوائح دوري الدرجة الأولى، خاصة أن هذا القرار قد يكون له تأثير في تحديد هوية الفريقين الصاعدين.

نتائج

أكد مشجعو فريق يلعب في دوري المحترفين، أن عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب السبب الرئيس لتراجع نتائج الفريق، وأن استعادة النتائج الجيدة مرهونة بعودة هذا المبدأ.

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