باروت مدرباً والطلياني مشرفاً.. 23 لاعباً يمثلون المنتخب في «خليجي القدامى»

اعتمد اتحاد كرة القدم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين، المقررة في الدوحة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، إذ يلعب «الأبيض» في مجموعة قطر والبحرين واليمن.

وعين اتحاد الكرة المدرب الوطني عيد باروت مدرباً، وعدنان الطلياني مشرفاً، وعبدالقادر حسن مديراً، فيما يضم الجهاز الفني جمعة مطر مساعداً للمدرب، وعلي عاشور مدرباً لحراس المرمى، وأيمن النوبي مدرباً للياقة البدنية.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: ماجد ناصر، ووليد سالم، ومحمود الماس، وأحمد خميس، وعبدالله مال الله، وعبدالرحيم جمعة، وبشير سعيد، وفهد مسعود، وفيصل خليل، وحسن علي إبراهيم، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وجمعة خاطر، ومحمد سرور، ومهند العنزي، وراشد عبدالرحمن، وسعيد الكاس، وسيف محمد، وسالم خميس، وسبيت خاطر، وسلطان الغافري، ووليد عباس، ويوسف جابر.

وبحسب اللائحة المعتمدة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يجب أن يكون اللاعبون المسجلون قد أتموا 40 عاماً، أي من مواليد 1986 وما قبلها.

وتبلغ مدة المباراة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، مع السماح بالتبديلات المفتوحة خلال أربع فترات توقف.