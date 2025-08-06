الرميثي يحرز جائزة «الجولة الواحدة» لقفز الحواجز

أحرز الفارس، راشد محمد الرميثي، جائزة منافسة قفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ130 سم، في ثاني أيام الأسبوع السابع بأكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

واشتملت فعاليات الأسبوع على 10 منافسات لجميع فئات الفرسان، وخيول القفز الصغيرة عمر أربع وخمس وست سنوات، يومَي السبت والأحد، وتَوّج الفائزين فيها مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية، محمد حاتم الجنيبي.

وأُقيمت أولى المنافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة، وفاز فيها الفارس داؤود بورزايل مع «لامارا»، بينما أُقيمت الثانية على حواجز الـ130 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، وتصدرها الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرميس ديلا بلانكوري»، بزمن قدره 58.02 ثانية.

وتصدر الفارس عبدالله حمد الكربي مع «سيمبا»، منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، كما تجدد التنافس بين 14 فارساً أكملوا الجولة من دون أخطاء، وأولهم الفارس أسامة الزبيبي والفرس «ليدي فيرست».

وتنافست خمسة خيول صغيرة، نجحت ثلاثة منها في إكمال المرحلتين من دون أخطاء، أولها «ليبولادينو» بقيادة الفارس فراس حمامة.

وشهدت المنافسة الثانية على حواجز الـ120 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، فوز الفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، بينما خاض التنافس للمرة الثانية 15 فارساً، وأكمل الجولة 6 فرسان من دون أخطاء، وحسب الشروط، تم احتسابهم كفائزين من لجنة التحكيم، وتنافست فيها 6 خيول صغيرة عمر 6 سنوات، وحقق «ليبولادينو»، ثنائية بقيادة الفارس فراس حمامة.