منتخب الإمارات للشراع يشارك في «دولية اليابان»

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخب الإمارات في بطولة «ليتشي» الدولية، التي تقام في اليابان خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وأشار الاتحاد في بيان صحافي إلى انطلاق معسكر الإعداد في جمهورية مالطا، ويستمر حتى 15 الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة، موضحاً أنه محطة تحضيرية لدورة الألعاب الآسيوية 2026.

ويضم منتخب الإمارات للشراع في معسكر مالطا أربعة متسابقين، هم: محمد العويس، وسلطان العويس، وضحى البشر، ومروى الحمادي.

وقال الأمين العام للاتحاد، محمد عبدالله العبيدلي، إن المعسكر يُعدّ ضمن المحطات الأساسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد، بهدف تعزيز حضور المنتخب في المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية للمتسابقين، وتمكينهم من الاستعداد وفق أفضل المؤشرات.

• منتخب الشراع يضم 4 متسابقين.