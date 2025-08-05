سلمى المري تحطم الرقم القياسي في «رمي المطرقة»

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى نجاح اللاعبة الإماراتية الناشئة، سلمى المري، في تحطيم الرقم القياسي الإماراتي بمسابقة رمي المطرقة للسيدات، خلال مشاركتها في البطولة الدولية بسلوفينيا.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن المري (16 عاماً) حققت إنجازاً غير مسبوق، بتسجيل رقم جديد، لمسافة 49.02 متراً، محطمة بذلك الرقم السابق على مستوى الناشئات والشابات والسيدات (44.6 متراً)، في إنجاز مميّز يلفت الأنظار إلى الموهبة الإماراتية الصاعدة.

وأوضح الاتحاد أن المري ضمن فئة الناشئات، ولا يتجاوز عمرها التدريبي في رمي المطرقة ستة أشهر فقط، ما يجعل هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً إلى إمكاناتها الكبيرة، ومستقبلها الواعد في ألعاب القوى.

يذكر أن البطولة تم تنظيمها ضمن المعسكر الخارجي للاتحاد استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بتونس، من 23 إلى 27 أغسطس الجاري، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، المقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل .