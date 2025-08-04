بوبليتي وإغناسيو على أعتاب الشارقة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشارقة حسم صفقتين من العيار الثقيل، بتعاقده مع لاعبين أرجنتيني وأوروغوياني، هما جيرونيمو بوبليتي، وإغناسيو رودريغيز، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2025-2026.

وذكر الإعلامي الأرجنتيني، سيزار لويس ميرلو، عبر صفحته على منصة «إكس»، أن الشارقة تعاقد مع اللاعبَين جيرونيمو بوبليتي وإغناسيو رودريغيز.

وأضاف ميرلو أن الأرجنتيني بوبليتي وقّع عقداً لمدة عام واحد، ويصل إلى الفريق كلاعب حر قادماً من نادي الوصل، في حين انتقل الأوروغوياني إغناسيو رودريغيز إلى الشارقة على سبيل الإعارة حتى يونيو 2026، مع خيار الشراء، قادماً من نادي ليفربول الأوروغوياني.

ويلعب بوبليتي (32 عاماً) في خط الوسط، بينما يجيد إغناسيو (21 عاماً) اللعب في خط الدفاع.

يُذكر أن الشارقة عزز صفوفه في وقت سابق بالتعاقد مع الثلاثي: لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورونادو، والألبانيين ري ماناي وفيتا فيتاي.

ويُعدّ الثنائي بوبليتي وإغناسيو إضافة كبيرة لـ«الملك» الذي تنتظره استحقاقات مهمة في الموسم الجديد، سواء في المسابقات المحلية، أو في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، بعد تتويجه بلقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2» في الموسم الماضي.