منتخب الطائرة يقفز إلى المركز 54 عالمياً و11 آسيوياً

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال قفزة نوعية في تصنيفه الدولي، بعدما احتل المركز 54 على مستوى العالم، والمركز 11 آسيوياً، عقب فوزه في أول مباراتين ضمن بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها مملكة البحرين حالياً.

وأعرب الأمين العام للاتحاد، عبدالعزيز السلمان، عن سعادته بهذا التقدم، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب تعكس نجاح الاستراتيجية التي يعتمدها الاتحاد في تطوير اللعبة على المستوى الوطني.

وقال السلمان في تصريحات صحافية: «الفوز على الأردن بثلاثة أشواط نظيفة، وعلى لبنان بنتيجة 3-1، يُثبت أن المنتخب يسير على الطريق الصحيح»، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وثمّن السلمان العمل الجماعي وروح الالتزام والانضباط التي ظهرت على أرضية الملعب، مشيداً بالأداء الفني المميّز الذي قدمه المنتخب في المباراتين، والذي أثمر عن نتائج تعزز الطموحات بمواصلة التقدم على الساحتين الإقليمية والدولية.