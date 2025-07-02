تصنيف عالمي لميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية

اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية «الميدان الدولي لقفز الحواجز» في نادي أبوظبي للفروسية ضمن التصنيف العالمي، كأول ميدان هجين يجمع بين الخصائص الداخلية والخارجية على مستوى العالم.

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقاها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق من الاتحاد الدولي للفروسية، تؤكد مكانة الميدان كإضافة نوعية في مشهد رياضة قفز الحواجز العالمية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن اعتماد الاتحاد الدولي يُشكّل إنجازاً جديداً يعكس ريادة نادي أبوظبي للفروسية، ويعزز مكانته بين أفضل المنشآت الرياضية العالمية المتخصصة في رياضة قفز الحواجز.