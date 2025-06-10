مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات كأس العالم (آسيا)

قيرغيزستان - الإمارات 17:45

اليابان - إندونيسيا 14:35

الصين - البحرين 15:00

السعودية - أستراليا 22:15

كوريا الجنوبية - الكويت 15:00

أوزبكستان - قطر 17:45

الأردن - العراق 22:15

فلسطين - عمان 22:15

إيران - كوريا الشمالية 20:00

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

هولندا - مالطا 22:45

فنلندا - بولندا 22:45

تصفيات كأس آسيا

أفغانستان - سورية 21:15

اليمن - لبنان 21:30

مباريات ودية

زامبيا - تونس 14:00

إنجلترا - السنغال 22:45

تويتر