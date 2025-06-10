مباريات اليـوم
تصفيات كأس العالم (آسيا)
قيرغيزستان - الإمارات 17:45
اليابان - إندونيسيا 14:35
الصين - البحرين 15:00
السعودية - أستراليا 22:15
كوريا الجنوبية - الكويت 15:00
أوزبكستان - قطر 17:45
الأردن - العراق 22:15
فلسطين - عمان 22:15
إيران - كوريا الشمالية 20:00
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
هولندا - مالطا 22:45
فنلندا - بولندا 22:45
تصفيات كأس آسيا
أفغانستان - سورية 21:15
اليمن - لبنان 21:30
مباريات ودية
زامبيا - تونس 14:00
إنجلترا - السنغال 22:45
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