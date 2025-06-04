شراكة بين «طيران الإمارات» والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي

أعلنت «طيران الإمارات» والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، أمس، عن شراكة تمتد سنوات عدة، تصبح بموجبها «طيران الإمارات» الشريك المميز والناقل الرسمي لبطولتَي كأس إنفستيك وكأس التحدي للاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة.

وتمثل إضافة البطولتين إلى محفظة رعايات الرجبي الخاصة بـ«طيران الإمارات»، خطوة استراتيجية تعزز حضور العلامة التجارية ضمن أهم بطولات الأندية في أوروبا وجنوب إفريقيا، وتُتيح تواصلاً واسعاً مع أكثر من 70 مليون مشجع حول العالم.

وتضم البطولتان 42 نادياً من إنجلترا، وفرنسا، وجورجيا، وإيطاليا، وإيرلندا، وأسكتلندا، وجنوب إفريقيا، وويلز، وتتنافس سنوياً على أهم ألقاب بطولات أندية الرجبي المحترفة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن الناقلة تفخر بجذورها العميقة في رياضة الرجبي، وإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة خطوة طبيعية تعكس رغبة «طيران الإمارات» في توسيع حضورها وتعزيز التفاعل مع جماهيرها حول العالم خلال أعرق البطولات.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، دومينيك ماكاي: «متحمّسون لتوسيع جمهور بطولاتنا إلى شرائح أوسع من خلال منصات (طيران الإمارات) العالمية».